O Banco Central autorizou mais uma empresa paranaense a atuar como instituição de pagamento. Com a liberação, o grupo curitibano Senff pode atuar nas modalidades de emissor de moeda eletrônica, emissor de instrumento de pagamento pós-pago e credenciadora.

Na prática, o Banco Central libera o grupo curitibano para atividades como emitir cartões de vale-refeição e cartões pré-pagos em moeda nacional; implantar cartão de crédito e outros instrumentos usados para pagamentos; e assinar contrato com o estabelecimento comercial para aceitação de cartão de pagamento.

Contudo, boa parte destas atividades já são praticadas pelo Senff, que tem licença de banco desde 2020 e uma bandeira própria de cartão. A empresa, no entanto, tem descrito a aceitação como um novo marco em sua história.

A marca começou suas atividades como panificadora em Curitiba, ainda no fim do século 18. Em 1977, expandiu-se e passou a ser supermercado, que se transformou na rede Parati. Os supermercados foram vendidos para o Grupo Pão de Açúcar ainda no começo dos anos 2000. Desde então, a empresa foca suas atividades na administração de cartões, com bandeira própria. Em 2010, o grupo fundou a Financeira Senff SA, que então tornou-se banco.