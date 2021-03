A GhFly Network, holding que conta com as empresas GhFly e a Adyante, ambas especializadas em marketing digital, está com 50 vagas abertas para diferentes áreas de atuação. Em processo de expansão, a companhia, que pretende crescer 100% até fim deste ano, busca profissionais para os departamentos de Business Intelligence (BI), Mídia, Marketing, Redação, Account Management, Arte, Criação, Planejamento, Recursos Humanos, entre outros.

Pessoas que residem em Curitiba e região poderão trabalhar remotamente ou no modelo híbrido, no qual será possível intercalar trabalho presencial com home office, seguindo sempre as determinações e medidas de restrição do poder público. Indivíduos que moram em outra cidade ou estado irão trabalhar de forma remota.

“Ainda que a pandemia tenha imposto desafios para o mercado, conseguimos enxergar oportunidades em meio à crise e estamos em um sólido processo de crescimento. Temos uma metodologia própria de trabalho, indicadores de desempenho e uma cultura inclusiva, para que cada um possa evoluir em um aprimoramento contínuo”, destaca Souzanne Dupont, Chief People Officer na GhFly Network.

Estágio pra todas as idades

O Digital Talents, programa de estágio da holding, sem limite de idade e que não exige experiência prévia, está com inscrições abertas até 20/03. “Estamos abrindo mais 10 vagas para incluirmos pessoas que queiram iniciar ou migrar suas carreiras para o Marketing Digital, uma das profissões do futuro mais promissoras”, complementa Souzanne.

O estágio é exclusivo para quem mora em Curitiba ou na RCM. Os selecionados atuarão no modelo híbrido, com base nos escritórios da holding, na capital paranaense.

Para mais informações sobre as vagas disponíveis, acesse a página de carreira da GhFly Network clicando >>> NESTE LINK <<<.

Sobre a empresa

Criada em 2019, a GhFly Network é a holding que engloba as marcas GhFly e a Adyante, empresas consideradas referência em marketing digital com foco em performance. Fundada em 2010, a GhFly possui expertise em gerar crescimento de vendas e ampliar a presença digital dos clientes que fazem parte de seu portfólio. Já a Adyante possui expertise no atendimento a pequenos negócios e empresas com menor maturidade digital.