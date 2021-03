A Selmi, empresa alimentícia de São Paulo dona dos selos Galo e Renata, anunciou a compra de uma das marcas mais conhecidas do Paraná: a Todeschini.

Fundada em Curitiba em 1885, a Todeschini se popularizou com a fabricação de massas e biscoitos. Tradicional, foi a primeira indústria de massas do Sul do país. Anos de crise, no entanto, levaram ao fechamento de sua fábrica, no bairro Pinheirinho, ainda em 2013.

Em 2014, a Selmi obteve licença para o uso da marca. Agora, realiza a compra definitiva.

De acordo com a empresa de São Paulo, a negociação envolve apenas a marca, que deverá ser remodelada. A Selmi deve levar continuar com produção dos alimentos da marca Todeschini em suas duas plantas fabris, localizadas em Sumaré (SP) e Rolândia (PR), já que a fábrica de Curitiba ficou de fora da negociação. Os valores não foram revelados.

Fábrica fechada virou mocó em Curitiba

Depois de uma série de problemas administrativos e uma crise que abalou a gestão da instituição, a empresa fechou as portas em 2013 e o edifício onde funcionavam tanto a marca quanto a fábrica situado às margens da Linha Verde, no bairro Pinheirinho virou motivo de dor de cabeça para moradores da região, já que, desde o fechamento das portas, permanece abandonado.

Fábrica da Todeschini, que foi referência em massas no Paraná, sofreu o impacto do fechamento da empresa. Foto: Arquivo/Felipe Rosa.