Os aventureiros têm uma opção inovadora de viagem e conforto com a chegada de uma nova marca ao mercado de veículos de recreação. A Arara Campers, sediada em Colombo na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), vai ser apresentada ao mercado durante a 6ª Expo Motor Home 2022, o maior encontro de campismo e caravanismo da América Latina e que acontece no Parque da Cidade, em Brasília-DF, de 16 a 19 de novembro.

O produto de lançamento será a ‘Ararinha’, um camper projetado para uso ‘off road’ com plataforma integradora ‘flatbed’, diretamente sobre o chassi de caminhonetes 4×4. O equipamento conta também com quatro macacos de elevação para possibilitar ‘estacionar’ o camper e utilizar o veículo individualmente.

O equipamento é fabricado com placas de composite FCM, um material que garante leveza e robustez com uso de perfis estruturais de alumínio para a montagem. A proposta da marca é retirar a caçamba das caminhonetes e montar o camper sobre o ‘flatbed’. Isso oferece muito mais espaço interno do que os modelos de campers atuais, que fabricam os equipamentos para ‘encaixar’ nas caçambas originais.

“Temos uma das maiores áreas úteis da categoria camper com 8,74 m2 e 12m3. Prezamos pela leveza para favorecer a dirigibilidade, a economia de combustível e a estabilidade em estradas irregulares. Nosso camper foi projetado para usar 65% do limite de carga da caminhonete e dispensa qualquer modificação na suspensão ou colocação de bolsas de ar no veículo. Essa leveza reflete na capacidade de encarar caminhos ‘off road’ e no desempenho e segurança em estradas de chão ou no asfalto”, afirma o fundador da empresa Sergio Sosvianin.

A Arara Campers chega para disputar clientes em um mercado aquecido. Os veículos de recreação – motorhomes, trailers e campers – têm sido muito buscados por pessoas que querem autonomia para viajar, sem ficar preso a roteiros pré-definidos. Com uma estrutura de casa, estes veículos podem oferecer facilidades para dormir, comer e lavar-se independentemente do ponto de parada.

A pandemia de covid-19 potencializou a procura. “Não há números e levantamentos precisos no Brasil deste mercado, que já está consolidado nos Estados Unidos, Europa e países com padrão de vida alto, como a Austrália. Mas estimamos que houve aumento expressivo na procura por estes veículos, onde empresas conceituadas do setor tiveram mais de 100% de aumento nos pedidos durante 2020, o pico da pandemia”, contextualiza Marcos Pivari, editor do site MaCamp, especializado em campismo e caravanismo.

A busca por termos ligado ao assunto no Google dá uma ideia deste crescimento. O termo ‘motorhome’ teve um crescimento de procura de 42% se comparado ao período antes da pandemia. “Acreditamos que cada vez mais as pessoas querem contato com a natureza, aliar à vivencia de ambientes naturais – como praia, montanha, beira de um rio – com as comodidades que o século XXI pode oferecer. Pensamos em projetar um camper que possibilitasse isso, acessar lugares rudes, inóspitos e ter uma boa cama, um bom chuveiro e uma boa cozinha para aproveitar a natureza”, declara Sosvianin.

A maior quantidade de procura no Google sobre o tema está nos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal.

Conforto na área interna

Foto interna do Ararinha. Foto: Divulgação

A ‘Ararinha’ possuiu até 1.100 litros de espaço em compartimentos e vem equipada com cama retrátil de 2m por 1,43m; TV para quarto e sala; chuveiro com aquecimento central a gás; água quente em todas as torneiras; banheiro; móveis modulares em fibra para dar resistência e diminuir o peso; cozinha com forno micro ondas, geladeira e fogão a gás. A sala em “L” comporta até quatro lugares com mesa rotativa. O camper possuiu quatro janelas, sendo uma delas panorâmica de 1,2×0,5m. Há tomada para carregar equipamentos eletrônicos (notebook/celular/tablet), iluminação em LED, piso vinílico e porta anti-inseto.

A Arara Campers

A marca nasceu da paixão do casal Sergio e Neide Sosvianin por viagens e aventuras off road. Depois de décadas de participação em competições 4×4 e inúmeras viagens internacionais e no Brasil com veículos de recreação, o casal colocou toda sua experiência para desenvolver uma indústria de camper que ofereça vivenciar a liberdade nômade, segurança, robustez, conforto e leveza.

O ‘Serjão’, que percorreu a Transamazônica duas vezes (uma de Fusca e outra de Jeep), trouxe para a Arara Campers todo o conhecimento de motorização e tração para veículos ‘off road’ para longas viagens por terrenos irregulares. A Neide, exímia navegadora de provas de regularidade em ambiente natural, agregou conhecimento para montar uma casa com conforto, segurança e praticidade. A Arara Campers é fruto da visão empreendedora de um casal com 35 anos de experiência em gestão de negócios, aliada ao conhecimento técnico de Engenharia, Administração, Arquitetura, Desenvolvimento de Projeto e Marketing. A indústria é baseada no conceito industrial ‘lean’ para dar agilidade ao processo produtivo.