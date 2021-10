A empresa paranaense Ribeiro Solar está aumentando sua aposta no segmento dos carregadores de veículos elétricos, que ainda é incipiente no Brasil. Nesta semana, a empresa apresenta em uma feira especializada, a Intersolar, em São Paulo, um novo produto de seu catálogo: os inversores monofásicos para veículos com carregamento solar.

Fabricado pela israelense SolarEdge, esse equipamento ajuda os proprietários de carros elétricos a carregarem seus veículos com energia fotovoltaica.

+Leia mais! Motoristas de app de Curitiba terão que gastar dinheiro para renovar cadastro obrigatório

De acordo com a SolarEdge, o inversor tem um carregamento até 2,5 vezes mais rápido do que um carregador padrão de carros elétricos. Isso graças a tecnologia que usa: basicamente, o aparelho faz o papel de carregador e inversor, enquanto os aparelhos tradicionais precisam de duas etapas para realizar aa tarefa.

Leia também!

>> Empresa investe R$ 30 milhões para comprar 31 ônibus e renovar frota

>> R$ 120 milhões são investidos na maior fábrica de whey protein da América Latina

Segundo a Ribeiro Solar, que ainda não divulgou os números esperados de venda do produto, o inversor também dá acesso a um sistema de monitoramento que permite ao dono de carro elétrico acompanhar a performance de carregamento de até dez carros elétricos, com detalhamento de rendimento e detecção de falhas.

Fundada em 1974, a Ribeiro sempre atuou no setor elétrico e de automação industrial. Desde 2016, no entanto, passou a atuar com o braço de energia solar fotovoltaica, a Ribeiro Solar.

Web Stories