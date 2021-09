As consequentes altas da gasolina vêm transformando a maneira com a qual as pessoas se locomovem na cidade. Dado levantado por uma pesquisa realizada pela Aliança Bike, a Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, mostrou que no primeiro semestre de 2021, as vendas de bicicleta tiveram uma alta de 34,17% se comparado ao ano anterior.

Além disso, a pandemia é outro fator que vem transformando a relação das pessoas com os meios de transporte. Foi isso que aconteceu com o técnico em informática André Rempel, que resolveu transformar sua bike em elétrica para poder percorrer os 14 km que separam sua casa do trabalho. “Durante a pandemia fiquei muito receoso de andar de ônibus. Como trabalho longe de casa, a bicicleta elétrica sempre foi um desejo”, conta ele.

+ Leia mais: Documento do seu veículo, o CRLV-e, não chegará mais em casa. Saiba como imprimir ou baixar pra evitar problemas

Mas para muitas pessoas, o sonho de ter uma bicicleta elétrica parece estar longe. Hoje em dia, o valor médio de uma bicicleta elétrica chega a R$ 6,5 mil no Brasil, o que acaba sendo um impeditivo na hora da escolha. Pensando nesse cenário e com o objetivo de tornar a bike elétrica mais acessível, a Two Dogs, marca brasileira e pioneira na venda de skates, patinetes e bicicletas elétricas, resolveu lançar um kit elétrico, que pode ser instalado em qualquer bicicleta e que oferece economia de até 50%.

“O que a gente quer é que cada vez mais as pessoas considerem a bike elétrica como um meio inteligente de se locomover. Além de não ser poluente, é segura, ágil e econômica. Por isso, o kit elétrico é uma maneira de popularizar essa possibilidade, podendo ser instalado em qualquer bicicleta e auxiliando o ciclista nas subidas”, explica Marcos Fortuna, CEO da Two Dogs.

Tudo isso vem colaborando para que a Two Dogs venha conquistando uma parcela desse público que está repensando seu modelo de mobilidade, e os resultados vem sendo positivos. Para se ter ideia, se comparado com 2020, as vendas do produto tiveram um aumento de 25%, e a estimativa é que até o final do ano as vendas sejam triplicadas. “O kit é compatível com bicicletas de aro 20’, 26’ e 29’, o que amplia bastante as possibilidades, e a instalação é rápida e prática”, conta Fortuna.

+ Veja também: Com mais de 150 medalhas conquistadas, colégio pede ajuda para pagar professor de esporte olímpico

Entre as diversas outras vantagens da transformação de uma bike regular em elétrica, estão a possibilidade de não cansar tanto, de não suar, de uma mobilidade mais rápida e de conseguir andar por subidas de maneira mais prática. “A bike elétrica ainda tem a vantagem de não poluir e transita em uma velocidade segura pelas vias”, lembra Fortuna. Para quem utiliza a opção diariamente, a qualidade de vida também vem melhorando. “Levo cerca de 35 minutos pra chegar no meu trabalho com a bicicleta elétrica. De ônibus esse tempo chegava a uma hora e meia. Certamente economizei tempo, dinheiro e ganhei saúde com essa escolha”, finaliza André.