O governo do Paraná informou que o contrato com a empresa que fará as obras para conter o trecho de deslizamento no km 42 da BR-277, no Litoral do Paraná, deve ser assinado na semana que vem. O valor das obras que incluem a colocação de uma espécie de rede de proteção no local devem custar cerca de R$ 1,6 milhões. O órgão responsável pelo acompanhamento das obras é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Conforme as informações repassadas pelo governo nesta quinta-feira (17), ao jornal Boa Noite Paraná, da RPC, o prazo inicial para a conclusão das obras de contenção no treco de deslizamento é de 60 dias. Porém, o prazo só começa contar a partir da assinatura do contrato. A informação do valor das obras também foi repassado ao jornal da RPC.

Com as obras, o governo do estado pretende liberar o quanto antes as duas faixas da BR-277. Não há informação se outras áreas também serão contidas na região do deslizamento do barranco.

Como já mostrou a Tribuna, mais de um mês depois do desmoronamento de pedras que ocorreu no dia 15 de outubro, que bloqueou a pista da BR-277 na altura do km 42, no sentido Litoral do Paraná, congestionamentos seguem prejudicando motoristas que transitam pela rodovia.

Na último feriado da República, na terça-feira (15), motoristas enfrentaram trânsito lento para percorrer o caminho das praias paranaenses pela BR-277. Fora o trânsito de caminhões que transportam cargas até o Porto de Paranaguá.