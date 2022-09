Uma ligação ameaçadora assustou uma empresária do Bairro Alto, em Curitiba, em pleno feriado de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, na quinta-feira (08). Segundo ela, alguém ligou no telefone fixo da loja dela pedindo um depósito via Pix, caso contrario o local seria metralhado. A chamada por telefone foi semelhante as que acontecem em casos de falso sequestro.

“A ligação anunciou um assalto por telefone”, contou a empresária que preferiu não se identificar, por segurança. A duração da chamada foi de cerca de três minutos. “Fiquei atordoada. Até agora não sei porque não desliguei”, disse. Ela também contou que o suspeito do outro lado da linha conseguiu descrever o que ela e uma funcionária estavam fazendo na loja. “Pensamos em fechar as portas, mas a pessoa ainda falou que não adiantava fechar, que iam metralhar tudo. Também descreveu com detalhes os carros que estavam estacionados lá na frente”, relatou.

LEIA TAMBÉM:

>> Morte de petista em Foz: mãe de Guaranho faz desabafo sobre filho

>> Mulher dá à luz dentro de biarticulado em Curitiba; assista ao vídeo

A empresária disse que não fez o depósito por Pix, mas mesmo assim o susto foi grande. “Liguei para o 190, pedindo uma viatura. Foi um susto. A chamada foi no fixo e foi de um número com prefixo de Curitiba”, finalizou. A empresária ainda não fez o boletim de ocorrência (B.O.).

O que a Polícia Militar orienta?

Sobre o caso, em nota, a Polícia Militar (PM) informou que “orienta que, em casos de ligações com ameaças para realizar pagamentos, a possível vítima não se desespere, nem faça o depósito de qualquer valor. Além disso, é preciso fazer o boletim de ocorrência em qualquer delegacia para denunciar o caso”.

A orientação vale para que os casos possam ser investigados e os suspeitos detidos.

Também sobre o caso, a Polícia Civil (PCPR) informou que, até o momento, não foi notificada do caso. Em nota, “a PCPR reforça que investiga todos os casos registrados em boletim de ocorrência, então, é importante que a vítima registre o boletim no distrito policial mais próximo”.