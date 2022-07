O corpo da empresária Cintia Mara Pepplow da Silva, de 47 anos, foi encontrado na última quinta-feira (14) na praia de Piatã, em Salvador, no estado da Bahia. Moradora de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, ela estava desaparecida desde o último sábado (09). O local do desaparecimento é distante cerca de 2,3 mil quilômetros de onde o corpo foi encontrado.

De acordo com os peritos do Departamento de Polícia Técnica (DPT), a causa da morte de Cíntia Mara foi afogamento, e que as escoriações no rosto ocorreram devido ao contato com a areia. A Polícia Civil da Bahia segue na investigação do caso.

O desaparecimento

No dia em que desapareceu, na zona rural de São José dos Pinhais, a mulher teria saído de casa à pé após suposta briga. Na sequência, chegou a ser vista em um estabelecimento comercial da região com alguns machucados. Segundo informações da Policia Civil da Bahia, Cintia viajou para Salvador, onde teve o corpo encontrado por banhistas que estavam na praia.