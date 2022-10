Um empresário de 72 anos teria atropelado a namorada de propósito na madrugada deste sábado (22), no Jardim Gabineto, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). A mulher quebrou a perna e foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador. Já o homem foi preso por dirigir embriagado e a Polícia Civil irá investigar as causas do acidente.

De acordo com testemunhas que presenciaram o acidente, o motorista havia passado no local várias vezes antes de atingir a namorada de 44 anos. Na sexta volta, ele atropelou a mulher que trabalha como cobradora de ônibus. Após a batida, o homem tentou fugir, mas foi contido pelas pessoas que visualizaram a ação.

LEIA TAMBÉM:

>> Outubro bate recorde de raios em 2022 no Paraná; foram 171 mil descargas elétricas

>> Mega-Sena concurso 2.532 pode pagar R$ 100 milhões neste sábado

Recusa do bafômetro

Com a chegada da polícia, foi tentado o teste do bafômetro, mas o empresário recusou. Por apresentar sinais de embriaguez, foi realizado um termo de constatação e o homem foi levado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran), em Curitiba.

O veículo do empresário, um Audi, foi apreendido. Ao realizar a consulta da situação do carro, foi verificado uma dívida de R$ 40 mil.