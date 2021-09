Dois homens, de 23 e 26 anos, foram presos e um adolescente, de 13 anos, foi apreendido pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) suspeitos de cometer os crimes de extorsão e furto contra empresário do ramo da mineração, em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba. A prisão aconteceu na última sexta-feira (3), no mesmo local. O trio exigia a quantia de R$ 300 mil do empresário, para que ele não fosse morto.

A PCPR informou que conseguiu localizar os indivíduos momentos antes de irem buscar o dinheiro exigido. Na casa dos suspeitos foram localizados diversos bens que haviam sido subtraídos da empresa da vítima, em abril deste ano.

Na ocasião, um cofre e um automóvel da empresa foram furtados, além de equipamentos eletrônicos e várias folhas de cheques, as quais foram repassadas no comércio da cidade. A vítima relatou que dois dos suspeitos são ex-funcionários da empresa.

De acordo com a polícia, as investigações prosseguem para apurar o envolvimento de outras pessoas. O trio foi autuado por extorsão e associação criminosa e permanecerão presos.

