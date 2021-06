O empresário Maruan Majid, ex-proprietário da loja Xiquita, foi morto a tiros, na noite deste domingo (13), no balneário Perequê, em Matinhos, no litoral do Paraná.

+Leia mais! Denúncia acaba com festa irregular na sede da torcida do Coritiba; três foram presos

De acordo com as informações da Polícia Civil (PC), Majid e a mulher estavam chegando na residência, na Avenida Beira Mar, quando, por volta das 22h, foram surpreendidos com tiros.” O casal estava carregando sacolas e com o veículo aberto quando uma pessoa atirou. Nós já temos uma linha de investigação e aguardamos algumas provas periciais. Já escutamos algumas pessoas também”, disse a delegada Sâmia Coser, de Matinhos.

A mulher foi ferida no rosto e encaminhada para o Hospital Regional de Paranaguá. O empresário morreu no local.

A Xiquita é especializada em moda e produtos infantis e muitas mães e pais fizeram as primeiras compras para seus bebês na loja que teve sede na Pedro Ivo, no Centro, Batel e Hugo Lange. A loja do Hugo Lange acabou fechando por falta de segurança após ter sido furtada seis vezes em um mesmo mês.

LEIA TAMBÉM – Menos apito de trem em Curitiba? Nova ferrovia pode aliviar o barulho na capital

O corpo do empresário foi levado ao Instituto Médico Legal de Curitiba e a Polícia Civil de Paranaguá investiga as motivações do crime. A reportagem da Tribuna cobrou mais informações da Polícia Civil e aguarda resposta.