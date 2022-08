O piloto da aeronave que sofreu um acidente no sábado (27), em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, era Osmar Cerutti, dono da rede de restaurantes Famiglia Cerutti. Com 69 anos, Osmar pilotava um monomotor modelo Mistral, quando próximo das 17h, o avião perdeu altitude e caiu de bico em um campo na região do bairro Salgadinho. A causa do acidente ainda vai ser apurada.

Nas redes sociais, a morte do empresário causou comoção entre amigos, familiares e funcionários da rede de restaurantes. Relatos demonstram que Osmar tinha o hábito de pilotar o avião aos fins de semana.

“Nosso querido amigo Osmar Cerutti fez seu último vôo neste sábado. Infelizmente sofreu um acidente pilotando seu avião, partiu fazendo o que tanto amava. Lembraremos sempre de seu caráter e personalidade tranquila, tão amável e respeitoso. As nossas queridas amigas Jaci Cerutti e Taís, desejamos o consolo do Espírito Santo”, escreveu uma internauta.

Foto: reprodução / RPC.

50 anos no ramo de gastronomia

O empresário estava no ramo da gastronomia há mais de 50 anos, chegando a expandir os negócios em plena pandemia. A aeronave, modelo ultraleve, estava certificada no Registro Aeronáutico Brasileiro em nome da filha de Cerutti.

O velório e sepultamento vai ocorrer na segunda-feira (28) no cemitério Jardim da Saudade.