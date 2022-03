Dono de um bar na Rua Visconde do Rio Branco, no Centro de Curitiba, o empresário João Guilherme Rebellato, 38 anos, já não sabe mais a quem recorrer, após o estabelecimento dele ter sido quebrado e roubado pela 14.ª vez, em menos de quatro anos. O último arrombamento ocorreu na madrugada desta sexta-feira (25). Em imagens enviadas à reportagem, os vidros da fachada do bar foram quebrados para facilitar a invasão no imóvel.

No fim de novembro do ano passado, a Tribuna já havia feito matéria com a reclamação de Rebellato. Segundo ele, comerciantes da região têm pedido há tempos uma melhor iluminação no local, e até uma reunião com o comando da Polícia Militar (PM) já ocorreu por causa dos constantes roubos.

Apesar disso, a situação não mudou. “Com o retorno das atividades que haviam parado com a pandemia, o movimento na região aumentou. Com isso, os assaltos também aumentaram, inclusive a mão armada. Os bares da região, que sofreram tanto durante a pandemia, precisam mais do que nunca de segurança fornecida pelo poder público”, solicita o empresário.

Em Novembro

No ano passado, um vídeo que circulava no grupo de Whatsapp dos comerciantes mostrava o momento em que um suspeito pega um celular do lado interno do balcão de um bar. Num momento de distração, o aparelho é furtado e o suspeito segue conversando com o garçom como se nada tivesse ocorrido.

Veja o video do furto ocorrido em novembro de 2021.

E aí, PM?

A Tribuna voltou a entrar em contato com a Polícia Militar do Paraná e aguarda um retorno da instituição.