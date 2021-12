A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas, desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (14), para cumprir sete mandados de busca e apreensão contra integrantes de associação criminosa ligados a empresas falsas.

A ação ocorre simultaneamente em Curitiba, São José dos Pinhais, Paranaguá e Antonina. Dentre os alvos estão sócios das empresas investigadas e contadores responsáveis pela contabilidade das instituições.

De acordo com as investigações, as empresas, uma de reciclagem e duas de grãos, estariam utilizando pessoas interpostas para ocultar o quadro societário e, com isso, dissimular informações.

Dados repassados pela Receita Estadual do Paraná durante as diligências, apontam que as empresas investigadas foram constituídas com capital social variante entre R$ 100 mil R$ 150 mil, mas possuíam quadro societário que não condizia com a realidade, já que os suspeitos ainda eram beneficiários de programas sociais do Governo Federal, como o Auxílio Emergencial e o Bolsa Família.

Os investigados ainda tinham poucas notas fiscais de entrada de produtos, e emitiam notas fiscais com valores incompatíveis com o capital social pelo qual as empresas foram constituídas, alcançando a marca vultosa de 10 a 195 vezes mais notas de entrada e capital social.

A PCPR também apurou que as empresas investigadas não possuíam veículos registrados em seus patrimônios ou trabalhadores cadastrados junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. As instituições tinham como objetivo a emissão de notas para benefícios fiscais.

Cerca de 25 policiais participam da ação que também conta com o apoio de peritos criminais.

