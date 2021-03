A campanha “O Amor Contagia” é mais uma ação para o enfrentamento à pandemia no Paraná. O projeto, que surgiu da união de esforços de importantes instituições do estado, recebeu, na última semana, a doação de R$ 350 mil do Instituto Positivo. Os recursos vão beneficiar cinco hospitais em Curitiba, Ponta Grossa, Cascavel, Londrina e Foz do Iguaçu.

Além do Instituto Positivo, outras seis empresas colaboraram com doações: Ademilar, Boticário, Ebanx, Electrolux, Renault e W/Investments. Juntamente com os recursos da campanha destinados à Saúde, as doações somam 1,7 milhão. A expectativa das instituições é que mais organizações integrem o grupo. Com o cenário crítico no Paraná, os recursos vão ajudar na compra de 21 respiradores para hospitais, além de outros equipamentos necessários. A campanha O Amor Contagia pretende arrecadar doações para auxiliar 50 hospitais filantrópicos no estado.

De acordo com o presidente da Positivo Educacional e do Instituto Positivo, Lucas Guimarães, a doação é uma forma de agradecimento do grupo aos profissionais da saúde que estão trabalhando nesse momento tão difícil. “Nós ouvimos que as equipes de saúde estão esgotadas. As doações servem para flexibilizar e retribuir o trabalho da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) e dos profissionais que estão na luta diária contra a pandemia”, explica.

Guimarães ressalta a importância das doações, já que o processo licitatório para aquisição de equipamentos pode demorar. “Pode levar mais de 90 dias para que a Sesa possa encaminhar esses equipamentos aos hospitais. As doações, claro, não são suficientes, mas é importante entender que estamos ajudando a melhorar a situação para que a secretaria de Saúde consiga um respiro durante esse processo”, completa.

Segundo Guimarães, as doações viabilizadas vão beneficiar hospitais de cinco cidades diferentes. Em Curitiba, o Hospital do Trabalhador (HT); em Ponta Grossa, o Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais; em Foz do Iguaçu, o Hospital Municipal Padre Germano Lauck e a Fundação Municipal de Saúde; em Cascavel, o Hospital Municipal Allan Brame Pinho e, em Londrina, o Hospital Universitário.

A doação acontece após recente mobilização desse grupo de empresários paranaenses que conseguiram, em menos de 24h, fazer a doação de dez respiradores no valor de R$ 1,25 milhão para o Hospital de Clínicas de Curitiba, no início do mês. Para isso, 60% da renda foi obtida junto aos sócios do Grupo Positivo, que ainda doaram mais R$ 250 mil para compra de três sistemas de alto fluxo e um sistema especial de ar condicionado para as UTIs do HC.

O Amor Contagia

A maior campanha de arrecadação vigente no Estado do Paraná nasceu da união das promotorias de Justiça do Ministério Público do Paraná e Ministério Público do Trabalho que firmaram uma parceria com a UFPR (Universidade Federal do Paraná) e a Funpar (Fundação de Apoio da UFPR). Logo em seguida se uniram ao grupo Instituto GRPCOM, Grupo Marista, PUCPR, Instituto Positivo, comissão do Terceiro Setor da OAB-PR e associações da sociedade civil organizadas com sede no Estado. Para saber mais detalhes sobre a campanha acesse www.funpar.ufpr.br/oamorcontagia/.

Como doar

Empresas, pessoas físicas e organizações podem fazer suas contribuições via depósito bancário. As doações são feitas de forma direta e não podem ser abatidas do cálculo do Imposto de Renda. Aqueles que quiserem contribuir, podem fazer depósito ou transferência para a seguinte conta:

FUNPAR – CNPJ 78.350.188.0001-95

Banco ITAÚ – 341

Agência: 4012

Conta Corrente: 43150-0

Os recursos dos fundos são administrados por um comitê gestor que fiscaliza a destinação das doações. A prestação de contas para a sociedade é feita em tempo real e com fácil acesso pelo site da Funpar. Para saber mais detalhes sobre a campanha acesse http://www.funpar.ufpr.br/oamorcontagia/ .