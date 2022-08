Nos dias 03 e 04 de setembro acontece o 9° Encontro de Brechós Universo, no espaço da Avenida dos Estados 1006, no Água Verde, em Curitiba. A feira reúne em um só lugar peças femininas, masculinas, adultas e infantil de diversos estilos. São mais de 35 expositores por dia, com peças a partir de R$ 5,00

“Feira de brechó é uma oportunidade para quem deseja renovar o guarda roupa, a baixo preço e ainda por cima ajudar o meio ambiente, com a compra de produtos sustentáveis”, diz Valéria Andrade (Val), organizadora do evento.

O espaço contará com a presença de food trucks, sendo um local pet friendly onde os visitantes poderão levar seus pets. A feira acontece das 10h às 20h, sábado e domingo.

A entrada e o estacionamento da Feira são gratuitos, mas quem quiser, pode doar itens de higiene pessoal e alimentação para ação solidária, a entidade destinada é o Crenvi. Mais informações (41) 9 9286 9641.