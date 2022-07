Nos dias 16 e 17 de julho, Curitiba será sede de um encontro de brechós. O “Saí do Armário” vai reunir pelo menos 19 expositores diferentes em cada dia de evento, oferecendo muita variedade de roupas aos visitantes. As peças, femininas, masculinas e infantis, muitas de marcas famosas, vão custar a partir de R$ 5.

O evento ocorre no segundo piso do Vila Urbana Gastronomia, localizado no Centro de Curitiba, e vai ser temático em homenagem ao Dia Mundial do Rock. Muitas roupas de bandas e na vibe “rocker”, música ao vivo, decoração temática e também com venda de discos e CDs.

+ Leia mais: Cuteleiro do Paraná participa da quinta temporada do programa Desafio Sob Fogo

O local conta com diversas opções de restaurantes e espaços de drinks e chope, banheiro amplo, é coberto e arejado, além de pet friendly. A região é bem servida de linhas de ônibus e tem fácil acesso, com estacionamento.

Quem quiser acompanhar as novidades do encontro pode acessar o Instagram dos organizadores. O evento será sábado e domingo, das 12h às 19h. O Vila Urbana fica na Rua Marechal Deodoro, 686.