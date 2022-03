Após um início de evento pacífico, o caldo entornou por volta das 19h40 nas proximidades do Expo Unimed Curitiba, localizado na Universidade Positivo, no bairro Campo Comprido. No local, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à presidência nas eleições deste ano, participa do ato de filiação do ex-governador e senador Roberto Requião.

Um grupo de manifestantes que “montava guarda” na esquina próximo ao local, fardados com as cores do partido, foi hostilizado por moradores dos prédios que ficam próximos ao local. Um carro de som chegou ao local para dar voz aos contrários a Lula. Alguns destes manifestantes gritaram palavras de ordem contra os apoiadores de Lula. Muito bate-boca e até tentativas de agressão pararam o trânsito na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza.

Ovos foram jogados de cima dos edifícios por moradores insatisfeitos com a movimentação e/ou escolha político/partidária dos manifestantes. O vereador do PT Renato Freitas, que enfrenta uma sindicância na Câmara dos Vereadores por ter ocupado uma igreja no bairro Largo da Ordem, estava junto com os manifestantes.

A Polícia Militar está no local e apaziguou a situação. Segundo a assessoria de imprensa, nenhuma ocorrência foi registrada.