Enfermeiros de Curitiba e de outras cidades do Paraná protestam, nesta quarta-feira (21), contra a suspensão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da lei que estabelecia piso salarial nacional para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiros.

A manifestação impacta o atendimento em diferentes hospitais da capital paranaense. De acordo com informações do portal G1, o Hospital Pequeno Príncipe cancelou a realização das cirurgias eletivas marcadas para esta quarta, já que 50% dos profissionais do setor aderiram ao protesto. No Hospital Nossa Senhora das Graças, a informação é de que a instituição se organiza para realizar os atendimentos, podendo contar com uma média de 75% do quadro de enfermagem.

Protesto de profissionais de enfermagem em Curitiba. Foto: Reprodução

Já nos hospitais Cajuru, Marcelino Champagnat, São Vicente, Angelina Caron, Santa Casa de Curitiba, Hospital do Trabalhador e Hospital do Idoso Zilda Arns, o atendimento não foi prejudicado.

No Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR) uma comissão avalia impactos no quadro de profissionais. E conforme a direção, cirurgias de emergência e eletivas continuam sendo realizadas, além dos serviços essenciais.

Além de Curitiba, cidades como Cascavel, Londrina, Rolândia, Maringá, Umuarama e Ponta Grossa também registraram protestos de profissionais da enfermagem.