Quem precisou sair cedo de casa na região do Jardim Social, em Curitiba, enfrentou um grande congestionamento por causa de um engavetamento. O acidente, que envolveu um ônibus e mais três carros, ocorreu em um trecho da Avenida Victor Ferreira do Amaral, sentido centro, um pouco antes do viaduto com a Avenida Nossa Senhora da Luz.

O acidente aconteceu pouco antes das 8h e gerou ainda mais trânsito no trecho. O ônibus não conseguiu frear e atingiu carros que estavam parados por conta de um outro veículo que estava quebrado. Por sorte ninguém se feriu, mas dezenas de passageiros tiveram que desembarcar do ônibus que vinha de Pinhais para esperar um próximo coletivo para seguir viagem.

Trecho requer atenção

O trecho é complicado, já que reúne motoristas que vêm da Avenida Victor Ferreira do Amaral com quem segue da Rua Raphael Papa e já foi palco de outros acidentes, inclusive o de um motorista que se perdeu em uma curva e chegou a destruir um poste.

Trecho da avenida reúne motoristas em um local de pouca visibilidade. Foto: Reprodução/Google.

