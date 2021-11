Um engavetamento envolvendo quatro caminhões, sendo dois deles carregados com dinamite, causou 9 quilômetros de congestionamento no Contorno Leste (BR-116), na região de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu perto das 11h e, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve feridos.

+Viu essa? Ponte da Integração Brasil-Paraguai ganha forma e esta 73% concluída

O trânsito no local, agora por volta das 13h, segue complicado na pista sentido Araucária, perto do retorno da Avenida Rui Barbosa, mas a faixa da esquerda já foi liberada. A fila chega a 16 quilômetros segundo informou a concessionária Arteris.

O acidente ocorreu no quilômetro 107. Duas faixas sentido Sul foram bloqueadas. No sentido São Paulo, há ainda uma fila de 8 quilômetros, mas a faixa interditada no sentido norte já foi totalmente liberada.

Web Stories