Um engavetamento envolvendo um caminhão e mais seis carros no Contorno Sul (BR-376), na altura do bairro Caiuá, em Curitiba, provoca lentidão e congestionamento no início da noite desta quinta-feira (08). De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma pessoa ficou ferida. Ela sofreu uma fratura no braço.

LEIA TAMBÉM:

>> Vídeo mostra acidente na BR-376 com ônibus de time de futsal do Paraná

>> BR-376 fica horas bloqueada após acidente gravíssimo com ônibus de time de futsal do interior. Duas pessoas morreram

Por volta das 19 horas, um congestionamento de aproximadamente 15 km atrapalha o trânsito da região, que flui lentamente em meia pista. A PRF aguarda a chegada do guincho para a retirada do caminhão e liberação da rodovia.

Mais informações em breve.