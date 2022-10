A engorda da faixa de areia em Matinhos, no Litoral do Paraná, já passa de 80% de conclusão. O trabalho foi finalizado na praia de Caiobá e no Balneário Riviera até o Pico de Matinhos. A draga Galileo Galilei, de origem belga, utilizada para retirar areia do fundo do mar, foi deslocada na última segunda-feira (03) para o balneário Riviera para finalizar a engorda no trecho que vai até o balneário Flórida. Faltam apenas 2,3 quilômetros.

A dragagem é uma das etapas da projeto de Recuperação da Orla de Matinhos, projeto que está sendo realizado pelo Governo do Estado para minimizar os impactos causados pelas cheias e maré alta na região. O projeto executivo foi elaborado pelo Instituto Água e Terra (IAT) e analisado pela equipe multidisciplinar da Universidade Federal do Paraná (UFPR), através do Instituto Tecnológico de Transportes e Infraestrutura. As obras são executadas pelo Consórcio Sambaqui, vencedor da licitação.

LEIA TAMBÉM:

>> Exclusivo! Conheça em detalhes a nova unidade de rede Assaí em Curitiba

>> “Demolicar” e salto sobre carros são atrações na Oktober Bier Park

“Praticamente cinco meses depois de iniciados os trabalhos, temos uma boa faixa de praia engordada com a draga”, explica o secretário estadual de Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Everton Souza. “A obra de revitalização da orla de Matinhos não é de embelezamento, mas objetiva benefício para as casas que sofrem com as chuvas torrenciais e maré alta”.

O investimento é de R$ 314,9 milhões para todas as intervenções. No total, serão 6,3 km de faixa de areia até 100 metros mais larga no Litoral, com o depósito de mais 2,7 milhões de metros cúbicos de areia na orla. Já foram depositadas nas praias do Litoral o equivalente a 170 mil caminhões de areia.

Além da engorda, já começaram as obras dos guias-correntes do Canal da Avenida Paraná. Também estão em construção o espigão do Pico de Matinhos, com 40% de obra concluída, e a urbanização da praia de Caiobá, que atinge neste momento 45% de conclusão. Estão sendo executadas na praia de Caiobá as obras de terraplanagem e recuperação urbanística; a implantação do petit pavê e meio-fio; o replantio de cerca de 2 mil metros da restinga. Em breve, será feito o asfaltamento.

Apesar dos avanços, o acesso à praia em Caiobá está por enquanto restrito a alguns pontos. Já o acesso à praia do Pico de Matinhos até o Balneário Riviera permanece fechado ao público, já que depende da estabilização da areia. Todo o trabalho de engorda deve acabar em novembro e a previsão é que os veranistas possam aproveitar a praia, já alargada, na próxima temporada de verão.