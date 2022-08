Desde o início dessa semana equipes movimentam 4,4 quilômetros de tubos de aço utilizados para a dragagem da areia, que resulta no alargamento da faixa de areia em até 100 metros em Matinhos, no litoral do Paraná. Os tubos são transferidos da praia de Caiobá – onde já foi finalizada a engorda da praia em uma extensão de 1800 metros, com o acréscimo de um milhão de metros cúbicos de areia -, para os Balneários de Matinhos. Recentemente a orla de Matinhos recebeu novos coqueiros.

A tubulação de terra já foi realizada. A movimentação por água deve iniciar nesta quinta-feira (25), com a transferência da tubulação soldada medindo 2,6 km. Todo o processo é bastante minucioso e depende de condições climáticas favoráveis.

Trata-se da mesma movimentação que ocorreu no mês de maio deste ano, quando os tubos foram deslocados dos Balneários sentido praia de Caiobá. Portanto, trechos da praia devem ser bloqueados para acesso público, a fim de garantir a segurança de moradores e visitantes.

Agora, eles ficam nos Balneários até a chegada do navio Galileo Galilei para dar início ao processo de engorda da faixa de areia do Pico do Matinhos até o Balneário Flórida. São 4,5 km de engordamento, totalizando 6,3 km de praia alargada em todo o Litoral paranaense. A draga esta no Rio de janeiro para manutenção.

A previsão é que o navio se desloque ao Paraná até o final deste mês. Ele se encontra no Estado do Rio de Janeiro, onde faz manutenção para retornar ao litoral paranaense. A previsão é que os trabalhos de engordamento da faixa de areia no Litoral seja finalizado no mês de novembro deste ano.

Obras no entorno

Mesmo com a preparação dos Balneários para a chegada do navio, continuam as intervenções na praia de Caiobá. São realizados o plantio de restinga, o início do paisagismo, o acompanhamento da estabilização da areia no trecho que ganhou o alargamento, e a construção do espigão no Pico de Matinhos. O espigão no Pico de Matinhos também está entre as obras que devem ser iniciadas nos próximos dias.