Após quatro meses de trabalhos, foi oficialmente encerrada nesta quarta-feira (19) a primeira fase da engorda da praia de Matinhos, no Litoral do Paraná. Uma extensão de 6,3 quilômetros, do Canal da Avenida Paraná até o Balneário Flórida, foi alargada, com a faixa de areia passando a ter 100 metros de largura. Com isso, a praia fica liberada aos banhistas, um mês antes do previsto. A dragagem começou em junho último, mas a praia foi interditada em abril para a instalação dos dutos.

“A primeira fase da engorda está pronta e a praia poderá ser usufruída pelos veranistas nesta temporada”, disse José Luiz Scroccaro, diretor do Instituto Água e Terra (IAT), responsável pela obra. Ele informou que as obras de macro e microdrenagens também estão sendo iniciadas para prevenir as enchentes que são comuns na região.

Haverá ainda a revitalização urbanística da praia e da calçada com o plantio de árvores nativas, ciclovias e pistas de caminhada. Também são prometidas melhorias na pavimentação asfáltica e a recuperação de vias.

Toda a execução demandará investimento de R$ 314,9 milhões e seguirá até o segundo semestre de 2024. A obra está sendo realizada pelo Consórcio Sambaqui, que venceu a licitação. O consórcio ofereceu R$ 314,9 milhões para a execução, o que representou uma economia de cerca de 17,5% em relação ao valor orçado pelo governo para a obra, que era de R$ 381,7 milhões.

Há ainda previsão, numa segunda etapa, de um outro alargamento de mais 1,7 quilômetro de faixa de areia entre os balneários Flórida e Saint Etienne. Essa outra etapa, no entanto, depende de uma nova licitação, ainda sem data prevista.