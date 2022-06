Depois de um dia sem chuvas consideráveis, Curitiba e região terão mais um dia de transição nesta quarta-feira (8). O clima se prepara para a queda brusca de temperatura que irá acontecer a partir do final de semana com a chegada de poderosa massa de ar polar. Como de praxe, as chuvas voltam na quinta antes do ingresso definitivo da onda de frio que vai manter os dias e noites gelados por quase uma semana.

Nesta quarta-feira, a instabilidade diminui em grande parte do Paraná. Porém, nas regiões noroeste e no norte, o tempo segue sujeito a algumas pancadas de chuva, que atuam de forma bem isolada. Nos demais setores do Estado a nebulosidade fica variável, com restrição de visibilidade em vários municípios no amanhecer. No leste, entre a RMC e as praias, ainda deve garoar e/ou chover fraco por alguns momentos.

As temperaturas sobem um pouco em todo o estado nesta quarta. Em Curitiba, elas variam de 15ºC a 22ºC, em Paranaguá a variação é de 18ºC a 22ºC, enquanto em Ponta Grossa 14ºC a 21ºC. As máximas caem em todo o estado, inclusive em regiões tradicionalmente mais quentes. Ela não passa de 26C em Paranavaí.

Na quinta-feira, a instabilidade volta a aumentar em todas as regiões paranaenses. Áreas de instabilidades avançam do Paraguai e Mato Grosso do Sul em direção ao Paraná. Assim, no decorrer do dia, são esperadas pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas. No oeste e no noroeste do Estado já durante a madrugada.