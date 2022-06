Pesquisa realizada pela Tribuna mostrou que a maioria dos curitibanos que responderam a uma enquete são a favor do aumento da velocidade máxima de 50 km/h para 60 km/h em um trecho da Avenida Manoel Ribas, em Santa Felicidade. A ideia partiu de um vereador de Curitiba e será enviada para a prefeitura para análise.

+Leia mais! Conseg Água Verde: exemplo de gestão por trás do melhor IDH de Curitiba

Os internautas tiveram que responder a seguinte pergunta: Você é a favor do aumento da velocidade máxima de 50 km/h para 60km/h na Avenida Manoel Ribas? 78% dos que participaram da enquete responderam: Sim, a velocidade máxima maior permitirá um fluxo melhor no trecho. Por outro lado, 22% se opuseram à ideia de mais velocidade, respondendo: Não. A segurança no trânsito é mais importante que a velocidade.

+Leia mais! Geada em Curitiba nesta quinta-feira. Vem mais frio? Veja a previsão!

A ideia veio do vereador do vereador Alexandre Leprevost (Solidariedade). Ele pediu o retorno da velocidade máxima da avenida Manoel Ribas aos 60 km/h, no trecho que vai do bairro Mercês até o início da Via Veneto. “É uma via que proporciona essa velocidade”, argumentou Leprevost, opondo-se à recente mudança para 50 km/h.

“A mudança de 10 km/h [para menos] atrapalha o alto fluxo da avenida, acarretando mais lentidão”, reforçou Leprevost, na justificativa da proposição. Depois de aprovadas em plenário, sugestões ao Executivo são transformadas em ofícios da CMC e remetidas à Prefeitura de Curitiba.

Enquete da Tribuna

A enquete realizada pela Tribuna ficou contou com a participação de 380 pessoas e ficou no ar durante o dia 28 de junho de 2022.

Pantanal O Velho do Rio procura Juma pedindo socorro Instagramáveis Saiba onde encontrar as lindas cerejeiras em Curitiba Novidades da Netflix Volume 2 de Stranger Things 4 e mais séries e filmes chegam nesta semana Além da Ilusão Fátima revela a verdade sobre Olívia e Heloísa