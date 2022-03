Enquete realizada com os seguidores da Tribuna no Instagram apontou que, em uma disputa acirrada, a maioria prefere continuar com a utilização das máscaras que protegem a população contra a transmissão da covid-19. O assunto ficou em alta depois que várias cidades começaram a discutir a não mais obrigatoriedade do item após uma melhora nos casos e mortes geradas pelo coronavírus.

A Tribuna conta com 91 mil seguidores no Instagram e destes 500 participaram da enquete que apontou o seguinte resultado para a pergunta: Já está na hora de pendurarmos as máscaras contra a Covid-19?

Não: 53%

Sim: 47%

O tema está sendo discutido em âmbito estadual pelos deputados na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e em âmbito municipal na Câmara Municipal de Curitiba. Em ambos os casos, ainda não há uma definição, visto que as discussões seguem nesta quarta-feira. Porém, segundo Márcia Huçulak, secretária de saúde de Curitiba, estra definição deve sair ainda nesta semana.

Para especialistas ainda não é o momento de pendurarmos este importante item contra o avanço da doença. Para a Fiocruz, a retirada das máscaras ainda é prematura, ainda mais por se tratar de um período de “pós” Carnaval.