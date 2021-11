A Polícia Civil está atrás de um homem que perdeu um envelope com dinheiro no final do mês de setembro, na Rua Papa João XXIII, ao lado da Prefeitura de Curitiba. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o homem de camiseta branca volta ao local que perdeu o dinheiro e tenta localizá-lo.

O envelope com o dinheiro foi encontrado momentos antes por uma mulher. Agora, para devolver o envelope ao dono, a mulher entrou em contato com a polícia. Ela realizou um boletim de ocorrência e espera encontrar o responsável pelo dinheiro.

A Polícia Civil solicita a colaboração da sociedade para localizar o homem que perdeu o dinheiro. Caso a pessoa seja localizada, ou mesmo se alguém tem informações sobre ela, o contato pode ser feito pelo telefone (41) 3561-1101 ou o homem pode comparecer pessoalmente no 3º Distrito Policial na Rua Solimões, 1640 – Vista Alegre

