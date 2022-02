Perigo no ar

O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma situação inusitada na tarde desta sexta-feira (18), em Curitiba. Uma equipe de manutenção realizava corte de grama no final da Rua Pedro Zagonel, no Novo Mundo, quando foi surpreendida por um enxame de abelhas. Duas pessoas ficaram feridas.

Os bombeiros atenderam um homem de 43 anos que recebeu várias ferroadas pelo corpo. Ele foi socorrido pelo médico da equipe no local e encaminhado ao Hospital do Trabalhador. “O estado dele é estável, mas é um quadro que preocupa. Como foram várias picadas, há risco de algum tipo de ataque alérgico”, explicou o Tenente Fonseca, do 1º GB de Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

>> Leilão de apartamentos do “Prédio que Gira” de Curitiba termina sem interessados

>> Digitais podem solucionar morte misteriosa de lutadora de Curitiba; Corpo estava no porta-malas

Uma outra vítima foi atendida e encaminhada ao hospital pelo Samu. Os bombeiros não receberam informações sobre esta segunda vítima.

O que fazer ao encontrar um enxame de abelhas?

Para evitar qualquer tipo de problema ou ataque de abelhas, o Corpo de Bombeiros recomenda:

Evite movimentos bruscos e excessivos quando próximo a colmeias;

Não grite, pois as abelhas são atraídas por ruídos, principalmente os agudos;

Evite operar qualquer máquina barulhenta próximo a colmeias. Examine a área de trabalho antes de usar equipamentos motorizados;

Ensine as crianças a se precaver e não matar as abelhas, vespas ou marimbondos;

Se for atacado, proteja o pescoço e o rosto das picadas, com a ajuda de uma camisa ou outra vestimenta. Se a ferroada ocorrer na cabeça e/ou pescoço, procure imediatamente auxílio médico;

Pessoas alérgicas a picada de insetos devem evitar caminhadas em áreas de mata, pois para quem é sensível à peçonha, apenas uma picada pode ser suficiente para gerar um choque anafilático;

Caso seja alérgico a picadas, pergunte ao seu médico o que fazer;

Caso alguém seja picado, é importante que faça a remoção imediata dos ferrões, pois eles continuam liberando peçonha gradativamente. A sua retirada interrompe esse processo;

Afaste os animais domésticos do enxame porque qualquer barulho pode irritar o enxame e desencadear o ataque;

Após a picada, a abelha perde seu ferrão e a bolsa de peçonha e morre. Contudo, o mesmo não se aplica às vespas e marimbondos. Após picar eles estão prontos para atacar novamente;

Em casos de formação de colmeias em residências, o proprietário deve acionar um apicultor especializado para a remoção do foco. Nos casos mais críticos, acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.