A partir desta quinta-feira (08) os curitibanos poderão contar com mais uma opção para comprar produtos de floricultura e jardinagem. A Esalflores vai inaugurar seu novo projeto: a maior Floricultura do Brasil. A empresa, que conta com mais de 25 anos de história, foi pioneira em diversas opções de serviços, variedades de produtos e formatos de vendas e pagamentos.

A nova unidade da Esalflores, instalada no bairro Xaxim tem mais de 8 mil m². A loja, além dos produtos relacionados à floricultura e jardinagem, conta com cafeteria, adega e até um lago de carpas. A nova unidade terá ainda um espaço dedicado a cursos e atividades educacionais e uma unidade da Esalpet, com artigos para animais de estimação.

+Leia mais! Cruzamento em Curitiba vira “campeão de acidentes” após mudança. Vizinhos pedem socorro!

“A retração do mercado e todos os desafios impostos pela pandemia nos fizeram repensar nossas estruturas e buscar uma maneira de nos prepararmos para a retomada. Acreditamos no longo prazo e optamos por investir em uma opção prática e completa em que o público poderá ter acesso a todo o portfólio da Esalflores, com toda a excelência que faz parte da história da rede. Propondo uma solução completa, adicionamos ao projeto uma unidade do nosso petshop, que trará ainda mais funcionalidade para o novo espaço”, conta Bruno José Esperança, diretor geral da Esalflores.

A nova unidade tem capacidade para reunir mais de 100 mil plantas das mais variadas espécies e conta com o que há de melhor em tecnologias de armazenamento e estufa. “A proximidade com o cliente é uma das principais características das nossas lojas, e na nova unidade não será diferente. Temos uma equipe qualificada, preparada para tirar dúvidas e prestar todo o auxílio necessário”, explica Bruno José Esperança.

+Viu essa? Incêndio faz moradora de Curitiba perder tudo que tinha às vésperas de mudança

Seguindo as iniciativas sustentáveis já presentes nas unidades da Esalflores nos bairros Rebouças e Uberaba, ambas em Curitiba, todo o processo de funcionamento da loja é modernizado e sustentável, tanto na logística quanto na infraestrutura, incluindo o sistema de captação de água da chuva, o piso drenante e a utilização de gás ecológico nos sistemas de refrigeração, além de climatização especial com pouco impacto ambiental.

Serviço

A nova unidade Esalflores fica na Rua José Leal Fontoura, n° 88 esquina com Francisco Derosso, no Bairro Xaxim.

Mais informações no site da empresa, pelo telefone (41) 3091-0403 ou no perfil oficial da floricultura no Instagram.