Arremesso de machado, tiro com arco, escudo, espada e armadura. Uma escola de Curitiba, situada no bairro Rebouças, promove uma proposta diferente de conhecimento que coloca o aluno “dentro” da Idade Média. O Ordem do Grifo de Fogo é um grupo voltado ao estudo e prática de artes marciais europeias medievais e renascentistas. Além da teoria, eles também incentivam, como todos os equipamentos de segurança e regras necessários, o combate entre os alunos.

Para quem chega pela primeira vez na sede da escola a impressão é de que você entrou numa máquina do tempo ou está nas gravações de filmes como Exacalibur, Coração Valente, Monty Python, Robin Hood, Highlander, e tantos outros que mostram combates épicos com armaduras, capacetes, escudos e armas como espadas, machados e flechas.

Na área aberta da escola, espaço para treinamento de arremesso de machado e tiro com arco em alvos de madeira e isopor, pneus para bater com espadas e troncos para afiar . Além disso, em uma das paredes está pregado um bunner com um castelo. Impossível não imaginar uma conquista de território após anos de batalha.

Já dentro das salas, uma oficina produz alguns equipamentos como espada, machados, escudos e armaduras. Bruno de Castro, 32 anos, é coordenador geral do Grifo de Fogo que abrange Curitiba, Castro, Ponta Grossa, Wenceslau Braz e Belém (PA), reforça que o trabalho da escola segue a tradição alemã de esgrima medieval e outras escolas renascentistas.

“O grupo com o nome da escola existe há sete anos, mas as atividades já passam de 10 anos em Curitiba. Somos amigos que gostam dessa história medieval e descobrimos um movimento que recria as técnicas medievais com tratados e lutas. Hoje somos em mais de 60 pessoas com participação em campeonatos nacionais e internacionais”, disse Bruno.

As competições reúnem várias modalidades, desde arremesso de machado, arqueria ( arco e flecha), Batalha Medieval Histórica (HMB), Artes Marciais Históricas Europeias (HEMA) e Soft Combate.

A HMB é um combate blindado quando a pessoa está completamente trajada com o armamento com armas de aço sem corte características da Idade Média. Existe uma Associação Internacional de Batalha Medieval Histórica (HMBIA) com regras e campeonatos mundiais, a “Batalha das Nações”.

A primeira edição ocorreu na Ucrânia, em 2010. “A escola funciona desde a preparação física para melhorar a saúde da pessoa, mas tem aqueles que querem participar de campeonatos. Alguns largam o futebol e trocam pelo arremesso de machado. O interessante que o aluno acaba buscando conhecimento, pois busca informação em uma armadura que existiu e faz uma pesquisa para isso”, comentou o coordenador.

Lendas e Estratégias

Umas das principais dúvidas quando se observa imagens de filmes que retratam batalhas sangrentas é quanto ao peso dos objetos. Uma armadura pode chegar a pesar 25 quilos utilizando o aço na região peitoral, dos braços, pernas, pés e o elmo (capacete). Ainda é preciso contabilizar a malha, material que complementa a armadura com argolas entrelaçadas fabricada em ferro e aço, sem esquecer o escudo e a arma que vai ficar em uma das mãos.

“É preciso ter um bom preparo físico, mas não é tudo isso. A gente aprendeu muita coisa errada e imagina que é pesado, mas não é bem assim. São fantasias, conceitos e lendas que se quebram”, reforçou Bruno.

Jean Muksen, 30 anos, é instrutor e um dos fundadores do Ordem do Grifo de Fogo. Tem a nobre missão de orientar quem chega na escola e proporcionar ensinamento em diferentes modalidades. “Eu analiso o que as pessoas querem fazer e mostro um pouco do caminho. Utilizo a minha formação de historiador para mostrar que foi um período de muita estratégia e modernidade. Temos o costume de imaginar o antigo, o passado, mas foi nessa época que a metalurgia apareceu com as armaduras. Vejo que usamos ensinamentos dos portugueses em canções no Nordeste com reis de Portugal”, ressaltou Jean.

Jean tem a nobre missão de orientar quem chega na escola e proporcionar ensinamento em diferentes modalidades. Foto: Gerson Klaina.

Os alunos interessados podem procurar a escola para a realização das aulas. São vários planos que dão direito a possibilidade de treinar com os objetos, e melhor, aproveitar a experiência medieval de vida.

Serviço

Ordem do Grifo de Fogo

Endereço: Rua Piquiri 516, Rebouças

Telefone: (41) 98515-9081

Facebook – OrdemGrifodefogo

Instagram @OrdemGrifodefogo

