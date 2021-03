Escolas da rede municipal de Curitiba permanecerão com ensino remoto por um período de aproximadamente mais um mês. Nesta segunda-feira (8), a prefeitura de Curitiba confirmou que o modelo exclusivamente remoto seguirá valendo até o dia 6 de abril. Depois dessa data, a definição sobre a retomada do formato híbrido, com aulas presenciais + videoaulas, dependerá de uma análise das autoridades de saúde. Já as escolas particulares não precisam seguir a regra do município, por estarem submetidas às determinações do governo estadual.

A medida, de acordo com a Secretaria Municipal da Educação, obedece às normas estabelecidas pelo Governo do Estado e pelo Decreto Municipal 500/2021, publicadas na última sexta-feira (5). “Por decisão do prefeito Rafael Greca estaremos com as escolas municipais de Curitiba em ensino exclusivamente no formato remoto até 6 de abril. Nessa data faremos nova análise da situação da pandemia na cidade”, explica a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

Ainda conforme a secretaria, o conteúdo curricular da Educação Infantil, do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano e da Educação de Jovens e Adultos fase I está disponível na TV aberta e no canal TV Escola Curitiba no YouTube.

Divisão em grupos

No início do ano letivo, crianças e estudantes do formato híbrido foram divididos em dois grupos (A e B) para frequentar alternadamente as salas de aula. Com o retorno ao formato totalmente remoto, Secretaria Municipal da Educação ressalta que a programação das videoaulas foi adaptada para garantir a sequência dos conteúdos das crianças e estudantes que estavam no híbrido – grupos A e B -, dando continuidade ao processo de ensino e aprendizagem.

Assim, quem está no Grupo A (presencial na primeira semana) deve assistir às videoaulas nos canais 4.2 (Rede Massa) e 9.2 (Paraná Turismo). E quem é do Grupo B (que iria para a aula presencial no dia 1º de março) ou que optou pelo formato remoto desde o início do ano letivo, deverá acompanhar as videoaulas novas no canal 16.4 (TV Evangelizar).

O mesmo material também está disponível no YouTube: canal TV Escola Curitiba.

O conteúdo inclui propostas da Educação Infantil e videoaulas do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental de matemática, língua portuguesa, robótica, geografia, educação física, arte, ciências, história, ensino religioso, literatura, direitos humanos e família, programa Linhas do Conhecimento, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As aulas são elaboradas e ministradas pelas equipes de professores da Secretaria Municipal da Educação. O conteúdo foi desenvolvido com base no currículo da rede municipal, especialmente no material elaborado para 2021, os Cadernos Pedagógicos de Unidades Curriculares de Transição.

Para estudantes do 6º ao 9º ano do Fundamental, o material é produzido e disponibilizado pelo Governo do Estado do Paraná nos canais 7.2 e 7.3 (Aula Paraná).

Grade semanal para 2021 na rede municipal

Segunda-feira: Língua Portuguesa, Matemática e Educação Física

Terça-feira: História, Arte, Direitos Humanos e Família ou Linhas do Conhecimento

Quarta-feira: Ensino Religioso, Geografia, Práticas da Educação Integral

Quinta-feira: Língua Portuguesa, Ciências, Educação Física

Sexta-feira: Matemática, Língua Portuguesa, Robótica

Sábado: Matemática (Adequação Metodológica), Língua Portuguesa (Adequação Metodológica) e Literatura

Kits de alimentação e pedagógico

A Secretaria Municipal da Educação ainda informou que a próxima entrega dos kits suplementares de alimentação e dos kits pedagógicos será feita a partir do dia 29 de março e, que todas as datas por regional e os detalhes serão divulgados em breve.