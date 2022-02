Na segunda-feira (14), 140 mil estudantes retornam para as escolas municipais de Curitiba, Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs) com aulas 100% presenciais.

Em 2021, houve o retorno híbrido das aulas a partir de julho, com adaptações nas escolas que tiveram que equipar os espaços com totens de álcool gel 70% e demais itens necessários à higienização das mãos e dos ambientes. Além disso, os alunos tiveram que utilizar a máscara de proteção.

+ Viu essa: Praça é parcialmente destruída e revolta comunidade, que para trator “no peito” e reconstrói espaço

Para a nova temporada, os cuidados na prevenção da Covid-19 seguem ativo. “Os cuidados com que estamos acostumados continuam e nossas unidades estão preparadas para garantir um retorno seguro. Lugar de criança é na escola”, frisou a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

As equipes de limpeza passaram por formação específica para atuar na pandemia sobre as normas adequadas para higienização e desinfecção. Entre os cuidados estão a desinfecção de mesas, cadeiras, maçanetas de portas, interruptores de energia, corrimãos, telefones, teclados de computadores, torneiras, entre outros itens. Brinquedos grandes, como triciclos, bolas, bambolês, são higienizados antes e depois de serem oferecidos para as crianças.

+ Leia mais: Curitiba convoca novo grupo para vacina de reforço e 2ª dose da próxima semana

Para a inspetora Ângela Zanetti, da Escola CEI Augusto César Sandino, as famílias estão acostumadas aos protocolos de segurança. Uma das suas atribuições, Ângela precisa evitar aglomeração na porta do colégio. “Fico de olho e sempre lembro para todos os nossos cuidados”, avisa Ângela, que trabalha na rede há sete anos.

Além do cuidado com o coronavírus, algumas unidades da rede municipal passaram por reformas, troca de lâmpadas, reparos e a entrega de móveis novos.