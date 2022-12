Um policial civil da Delegacia de Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná pelos crimes de prevaricação, falsidade ideológica e uso de documento falso. A denúncia partiu da 4ª Promotoria de Justiça do município, que é ligada ao Ministério Público do Estado.

De acordo com a apuração do Ministério Público, o servidor atuava como escrivão e sem a presença de um responsável, ele teria feito interrogatórios e colhido depoimentos de testemunhas. Para garantir a efetividade das condutas criminosas, ele teria falsificado documentos.

A denúncia aponta para a prática de oito condutas criminosas pelo denunciado em 2019. A ação penal foi recebida pelo Juízo no dia 2 de novembro e tramita na Vara Criminal de Fazenda Rio Grande.