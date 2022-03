O Curitiba Comedy Club, em Curitiba, receberá nos dias 16 e 23 de março a primeira edição do “Comédia pela Saúde”, espetáculo de humor que reverterá toda renda da bilheteria para Oo Hospital Universitário Cajuru, instituição que é referência nos atendimentos de trauma na capital e região metropolitana.

O show ficará por conta dos comediantes Pedro Lemos, Gabriel Mendes e Fernando Semmer, que apresentarão o espetáculo Comedy News – uma discussão divertida dos temas mais relevantes da semana.

Para garantir o ingresso antecipado, é preciso acessar o site Ingresso Digital, selecionar o evento e efetuar o pagamento com cartão de crédito ou Pix.

Hospital Cajuru

O Hospital Cajuru realiza em média 147 mil atendimentos por ano, entre internamentos, urgências e emergências, cirurgias e consultas ambulatoriais. “Somos uma instituição que presta um serviço essencial à sociedade. E a participação da população no espetáculo beneficente de comédia é fundamental para a manutenção desse serviço, que, por ser filantrópico e 100% SUS, atua com um déficit de cerca de R$ 1,5 milhão ao mês”, destaca o diretor-geral do Hospital, Juliano Gasparetto.

Serviço

Comédia pela Saúde

Datas: 16 e 23 de março, quartas-feiras

Horário: 20h30

Local: Curitiba Comedy Club, Sala de Comédia do Restaurante Dom Antônio

Endereço: Av. Manoel Ribas, 6121 – Santa Felicidade, Curitiba – PR

Valor do ingresso individual: R$ 20 + taxa

Informações: (41) 99685-9405 com a equipe de Marketing e Mobilização de Recursos do Hospital Universitário Cajuru