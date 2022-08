Sabendo da importância de implantar práticas sustentáveis no dia a dia, o Centro de Educação Infantil José de Paiva Netto da Legião da Boa Vontade, no bairro Boqueirão, em Curitiba, está realizando diversas ações com os alunos de 2 a 5 anos de idade para desenvolver novos hábitos e conscientização individual de cada criança.

Uma das ações que a instituição está promovendo é a arrecadação de esponjas multiuso usadas, aquelas amarelinhas usadas para lavar a louça, que podem ser descartadas corretamente em caixas disponibilizadas na escola. As famílias dos alunos estão auxiliando na arrecadação deste material, que por ser um material de difícil reciclagem, muitas vezes acaba sendo destinada ao aterro sanitário e não divulgado para a população.

Foto: Divulgação

As esponjas serão direcionadas para o um programa especial de reciclagem, desenvolvido pela empresa TerraCycle. A escola envia as esponjas coletadas e assim adquiri pontos que são convertidos em doações financeiras. Elas irão auxiliar na manutenção dos programas socioeducadionais em prol de famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela LBV.

Outras ações voltadas para a preservação do meio ambiente também estão sendo desenvolvidas com os pequenos estudantes, como separação do lixo, horta vertical, minimização do gasto de água e papel, redução de copos descartáveis, descarte correto de óleo de cozinha e reciclagem de tampinhas de plástico.

Como participar

Para conhecer mais sobre as ações desenvolvidas nas unidades da LBV, acesse o endereço @LBVBrasil no Instagram e no Facebook. Para ajudar, acesse o site da instituição ou faça uma transferência pela chave pix@lbv.org.br.

Em Curitiba, o Centro de Educação Infantil José de Paiva Netto, da LBV, está localizado na Rua Padre Estanislau Trzbiatówski, 180 – Boqueirão. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3386-8430.