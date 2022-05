Curitibanos foram surpreendidos por aviões que “cortaram” os céus da capital paranaense neste domingo (8). A situação inusitada foi flagrada por um vídeo de um motorista que aproveitou o sinal fechado para gravar um curto vídeo com o próprio celular, que mostra as aeronaves realizando manobras entre as nuvens de Curitiba.

Internautas chegaram a questionar, inclusive, se os aviões seriam da Esquadrilha da Fumaça, grupo de pilotos e mecânicos da Força Aérea Brasileira (FAB) que faz demonstrações de acrobacias aéreas. O flagra ocorreu na região do viaduto do Tarumã. As aeronaves estavam circulando a região e acabaram pousando no Aeroporto do Bacacheri. Depois, por volta das 15h45, decolaram novamente deixando a capital.

O grupo se apresentou, durante a tarde deste domingo, no Jockey Club, na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais paranaenses.

