Aviões-caça da Esquadrilha da Fumaça realizaram sobrevoos em vários pontos turísticos de Curitiba neste sábado (21). De acordo com informações da Força Aérea Brasileira, os aviões participam do VIII Campeonato Nacional de Acrobacia Aérea, que iniciou nesta quinta e vai até este sábado.

Em Curitiba, os aviões-caça sobrevoaram pontos turísticos como o Centro Histórico, o Museu Oscar Niemeyer, Jardim Botânico, Parque Barigui e Parque Tanguá. O prefeito Rafael Greca chegou a postar imagens das acrobacias nos cartões-postais da cidade em suas redes sociais.

De acordo com o tenente coronel aviador Franklin, comandante da Esquadrilha da Fumaça, não haverá demonstração ao público por causa da pandemia, apenas sobrevoo em alusão aos 10 anos do Comitê Brasileiro de Acrobacia. “O campeonato vai contar com a participação da Esquadrilha da Fumaça, com algumas passagens em horários ainda não definidos. Esperamos estar de volta em breve, com a demonstração aérea da Esquadrilha”, revela.

