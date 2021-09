A Prefeitura de Curitiba prestou atenção na demanda da comunidade da Regional do Boqueirão para o Fala Curitiba e começou a instalar semáforos na esquina das ruas Cleto da Silva e Carmelitas, no Boqueirão. A obra está entre as dez mais pedidas para a região entre as sugestões de moradores.

A intervenção começa justamente na Semana Nacional do Trânsito e corresponde à nona maior demanda da comunidade da Regional Boqueirão para o Fala Curitiba. A região contribuiu com 18 mil das 87 mil sugestões apresentadas, por formulário ou pela internet, em toda a cidade. Foi a maior participação entre as dez regionais.

A nova sinalização é importante porque a Rua Cleto da Silva liga o Boqueirão ao Uberaba. Além disso, como a Rua Carmelitas, a via recebeu asfalto novo – o que aumenta o fluxo de veículos no local.

Além dos semáforos, a sinalização da esquina será complementada com faixas para travessia de pedestres. Também serão instaladas rampas para facilitar o deslocamento de quem tem restrições de mobilidade.

Fala, Boqueirão

Saiba quais as demandas mais frequentes da população para os quatro bairros que compõem a Regional Boqueirão (Alto Boqueirão, Boqueirão, Hauer e Xaxim):

1) Nova iluminação no Parque Náutico – Obras Públicas;

2) Viaturas (carros e motos) – Guarda Municipal;

3) Implantação de câmeras de monitoramento em vias públicas – Guarda Municipal;

4) Profissionais em número suficiente para atendimento à população – Saúde;

5) Módulos da Guarda Municipal;

6) Regularização da Vila Pantanal;

7) Binário da Rua Cel Luiz José dos Santos com a Rua Salvador Ferrante – Trânsito;

8) Binário da Rua Professor João Soares Barcelos com Rua Oliveira Viana;

9) Instalação de semáforo na esquina da Rua das Carmelitas com a Rua Cleto da Silva – Trânsito;

10) Contenção e limpeza no Ribeirão dos Padilhas – Obras Públicas.

