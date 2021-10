A chuva é bem-vinda em Curitiba e outubro começou bem nesse quesito. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o volume de chuva nesses primeiros dias já ultrapassou 60 milímetros, que já é mais de 50% da média histórica para o período. Há chance, inclusive, de chover mais do que média até o dia 31. Mas será que essa friaca e o tempo nublado avançam pelo fim de semana do feriado de Nossa Senhora Aparecida?

Conforme a previsão, o sol só deve voltar a ganhar força na próxima terça-feira (12), ou seja, só no dia do feriado. E as temperaturas também só voltam a subir terça, quando a máxima prevista para Curitiba deve girar em torno dos 25º C, com mínimas de 14º C. Até lá, as máximas devem ficar só entre 15º C e 18º C, na capital, e os dias terão risco de chuva e até de pancadas mais intensas.

Segundo o Simepar, após a passagem de uma frente fria, os efeitos de um sistema de baixa pressão, na altura do oceano, contribuem para a entrada da umidade no Paraná, que vem canalizada da região da Amazônia, no Norte do Brasil. Por isso, a sexta-feira (8) ainda será de céu nublado e tempo instável na região Leste e Sul do estado, englobando Curitiba. A máxima prevista para a sexta é de 15º C, com mínima de 11º C.

Já no sábado (9), pouca amplitude térmica está prevista e a friaca deve ficar presente. De acordo com o Simepar, são previstas mínimas e máximas perto dos 13º C em Curitiba. No domingo (10), as temperaturas tendem a variar entre 13º C e 15º C. E, na segunda-feira (11), véspera de feriado, deve esquentar um pouco mais, com máxima prevista de 18º C e mínima de 14º C.

Para quem programou viagem ao Litoral do Paraná, nestes próximos dias, a previsão também é de tempo instável nas praias. A nebulosidade deve variar até a terça-feira, quando o sol deve firmar e o dia deve ter máximas de 25º C. Vale ressaltar que, de sexta-feira até a véspera do feriado, a média das temperaturas máximas deve girar em torno dos 18º C à beira-mar.

