A Estação Espacial Internacional (Space Station) poderá ser vista no Paraná, a olho nu, quando passar pelo céu de Curitiba e Cascavel, no Oeste do estado, até o dia 18 de abril. Na sexta-feira (15), às 19h22, ela cruzou o céu da capital no sentido de noroeste a sudeste. A próxima passagem deve ocorrer às 18h33 deste sábado (16). As informações são da Nasa, agência espacial norte-americana.

Já em Cascavel, a Space Station foi vista também às 19h22 de sexta, com visualização que durou cerca de quatro minutos.

A estação é uma espécie de laboratório para pesquisas espaciais. De acordo com a Nasa, a estação deve se parecer com um avião em movimento. Esse movimento é rápido e, por estar no espaço, a estação estará mais alta do que costumam voar as aeronaves.

Conforme a Nasa, a estação fica a 27 mil km/h da Terra e tem 108 metros de largura, 73 metros de comprimento e 20 metros de altura. Ela fica orbitando pelo planeta.

Aparições

Quem quiser ver a estação também pode procurar por ela na internet.

Veja o calendário:

Curitiba

Sábado (16), a partir das 18h33

Domingo (17), a partir das 19h23

Segunda-feira (18), a partir das 18h34

Cascavel

Sábado (16), a partir das 19h21

Domingo (17), a partir das 20h11

Segunda-feira (18), a partir das 19h22

