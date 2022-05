A estação-tubo Itajubá na Avenida República Argentina, no Novo Mundo, será desativada temporariamente a partir desta sexta-feira (13), nos dois sentidos da via. Os passageiros deverão utilizar as paradas próximas – Terminal do Portão e Hospital do Trabalhador – para embarque e desembarque.

A estação Itajubá será desativada para a continuidade das obras de extensão do itinerário do Ligeirão Norte-Sul (BRT Sul), entre os terminais Santa Cândida e Pinheirinho. Já foram requalificadas 14 das 26 estações incluídas no trecho das obras necessárias para a ampliação da linha que transporta 262 mil passageiros em dias úteis.

LEIA TAMBÉM:

>> Promoção no sacolão! Frutas e verduras a R$ 2,87 nesta sexta, no aniversário da Rua da Cidadania Matriz

>> Trio suspeito de assaltos na região do Jardim Botânico Curitiba morre em confronto com a Polícia

A Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo na capital, colocou cartazes nos pontos da linha e dentro dos veículos informando sobre a mudança.

Neste momento, as intervenções acontecem na canaleta do transporte público, com desvio dos ônibus em alguns trechos para a via lenta da República Argentina. Não haverá alterações para motoristas de carros de passeio.

Como será

Os dois tubos da estação Itajubá serão retirados para serem remodelados e o local onde estão inseridos passará por ampla requalificação, que inclui o alargamento da canaleta, para permitir a ultrapassagem de ônibus, implantação de novo calçamento que segue um planejamento de vanguarda e prioriza o pedestre na ocupação do espaço urbano, novo sistema de iluminação, paisagismo e implantação de faixa compartilhada para ciclistas.

Tempo de viagem

Após a conclusão de toda a intervenção, que acontece em um trecho de 7 quilômetros entre a Praça do Japão, no Água Verde, até o Terminal Pinheirinho, o tempo de viagem, que hoje é de 66 minutos, será feito em 50 minutos, ou seja, um ganho de 16 minutos por viagem, segundo a Urbs.

As obras são coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), a partir de projeto do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). De acordo com o secretário Rodrigo Araújo Rodrigues, os trechos não alcançados pelas intervenções de requalificação das estações-tubo foram contemplados com a requalificação do asfalto.

“São mais de cinco mil metros de novo asfalto já executados em diferentes pontos da Avenida República Argentina”, diz Rodrigues.

A obra está sendo feita em lotes e 14 estações-tubo já foram remodeladas e colocadas novamente em operação: Dom Pedro I, José Bettega, Ouro Verde, Morretes, Hospital do Trabalhador e Silva Jardim e Vital Brasil, todas nos dois sentidos da via. Na estação-tubo Carlos Dietzsch as obras ainda não foram concluídas.

A execução das intervenções acontece de forma escalonada para não prejudicar os passageiros. Enquanto uma estação é fechada para ser remodelada, desalinhada e o pavimento alargado e requalificado, a estação subsequente permanece funcionando normalmente.

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Quanto Mais Vida, Melhor! Tucão ameaça Guilherme e Flávia Pantanal Juma fica surpresa ao saber que Muda está falando Destaque da semana Tudo o que você precisa saber antes de ver “Doutor Estranho 2”