A Urbanização de Curitiba (Urbs) começa, na próxima quinta-feira (03), o programa de revitalização de 85 estações-tubo na cidade. O projeto, com investimentos de R$ 5,9 milhões, é o maior dos últimos cinco anos.

Nesta quinta-feira, entram em obras, a partir das 9h, oito estações-tubo, entre elas Praça Carlos Gomes sentido Terminal Boqueirão e Praça Eufrásio Correia sentido Terminal de Pinhais/ Terminal Santa Cândida, que ficarão parcialmente interditadas.

O foco é a reforma dos pisos, mas inclui pinturas, reposicionamento do posto de trabalho e substituição de catracas. “Estamos retomando os investimentos em melhorias nos equipamentos do transporte coletivo, ampliando a segurança, a eficiência e a acessibilidade para o passageiro”, diz Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs.

Segundo previsão da Urbs, se o tempo ajudar, a reforma das estações-tubo deve ser concluída até 20 de dezembro. Cada revitalização deve durar entre dois e cinco dias para estações de pequeno porte e até 25 dias para estações de grande porte.

No período de obras, as estações-tubo ficarão desativadas parcialmente ou integralmente. Os usuários serão avisados por meio de cartazes e de Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) nas próprias estações-tubo.

Haverá melhorias de acessibilidade em 17 estações-tubo, com o aumento do vão para a entrada de usuários isentos, como cadeirantes. Cinco estações terão substituídas as catracas.

Confira as estações-tubo que entram em obras nesta quinta-feira (03)

Jardim Botânico sentido Círculo Militar/Terminal Centenário – 3 a 7/11

Detran sentido Terminal Cabral/Terminal Sta Felicidade – 3 a 8/11

Terminal Capão do Imbuia sentido Terminal Campo Comprido – 3 a 5/11

Brigadeiro Franco sentido Terminal Campo Comprido – 3 a 4/11

Brigadeiro Franco sentido Terminal Centenário – 3 a 4/11

Praça Carlos Gomes sentido Terminal Boqueirão – 3 a 26/11 (parcialmente interditada)

Praça Eufrásio Correia sentido Terminal Pinhais/Terminal Santa Cândida – 3 a 12/11 (parcialmente interditada)

Terminal Capão Raso sentido Terminal Campina do Siqueira – 3 a 5/11

As próximas serão:

Visconde de Nacar sentido Terminal Campo Comprido – 5 a 6/11

Visconde de Nacar sentido Terminal Centenário – 5 a 6/11

Praça Tiradentes sentido Terminal CIC – 6 a 11/11

Terminal Portão sentido Terminal Campina do Siqueira – 6 a 10/11

Presidente Taunay sentido Terminal Campo Comprido – 7 a 8/11

Presidente Taunay sentido Terminal Centenário – 7/11 a 8/11

Terminal Sítio Cercado sentido Terminal Pinheirinho – 8 a 11/11

No decorrer dos dias serão informadas as novas estações-tubo que entrarão em obras e com os devidos períodos de desativação dos equipamentos.