Ruas dos bairros Centro Cívico, Juvevê, Alto da Glória e Ahú vão passar a contar com novas vagas do EstaR (Estacionamento Regulamentado). A Superintendência de Trânsito (Setran) fez um período de orientação aos motoristas durante uma semana.

A cobrança do estacionamento nessas ruas começará a ser feita a partir do dia 6 de junho, segunda-feira, a partir de quando motoristas que não ativarem os créditos para uso da vaga pelos aplicativos credenciados poderão ser multados.



O tempo máximo de permanência nas vagas é de duas horas. A Setran fez a implantação das novas vagas atendendo às solicitações feitas por comerciantes das regiões e de vereadores.

“As vagas do EstaR democratizam o uso do espaço público e permitem uma maior rotatividade de carros estacionados nas ruas”, explicou a superintendente de Trânsito de Curitiba, Rosangela Battistella.

Veja os locais

As ruas que vão passar a contar com vagas do Estacionamento Regulamentado são:

– Rua Manoel dos Santos Barreto, entre as ruas Deputado Mário de Barros e Augusto Severo, no Juvevê

– Rua Alberto Folloni, entre as ruas Deputado Mário de Barros e Augusto Severo, no Juvevê

– Rua Constantino Marochi, entre as ruas Alberto Folloni e Euzébio da Mota, no Alto da Glória

– Rua Deputado Mário de Barros, entre as ruas Marechal Hermes e Campos Sales, no Juvevê

– Rua Manoel Eufrásio, entre as ruas Vieira dos Santos e Marechal Hermes, nos bairros Centro Cívico e Juvevê

– Rua Marechal Hermes, entre as ruas Manoel Eufrásio e Deputado Mário de Barros, nos bairros Ahú e Centro Cívico

Dois anos

No mês de maio o EstaR Eletrônico completou dois anos de funcionamento em Curitiba, com um saldo positivo de 16 milhões de operações.

Para usar o serviço, o motorista precisa comprar créditos, por aplicativo de celular ou em pontos de venda físicos. O usuário se inscreve no aplicativo escolhido, coloca o número da placa, sua localização e o tempo de permanência e faz o pagamento.

As opções de aplicativos disponíveis e mais informações sobre como utilizar o sistema estão disponíveis no site da Urbs.

Multa prevista no CTB

O motorista que utilizar as vagas do EstaR sem ativar os créditos pelo aplicativo fica sujeito a receber auto de infração emitido por agentes de trânsito, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A infração é de natureza grave, com valor de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

