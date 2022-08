Cuidado! A estelionatária que paga com nota falsa de R$ 100 voltou a aplicar golpes no comércio de Curitiba. Comerciantes estão em alerta para evitar novos prejuízos, e reforçam a atenção diante de uma mulher que já é conhecida em alguns bairros da cidade pelo crime que pode levá-la a 12 anos de prisão.

Segundo informações do Conseg Mercês-Vista Alegre, uma mulher com aparência entre 45 e 50 anos, já tinha realizado o crime em 2017, mas na época pouco se fez para inibir essa pratica fraudulenta. Cinco anos depois, ela voltou a aparecer no bairro com a mesma tática, a de burlar e enganar comerciantes.

Leonardo Sikorski, um dos fundadores do Conseg, ao receber a notícia do retorno da estelionatária, enviou mensagens no grupo do bairro, autoridades e parceiros. “Eu tenho registros dela desde 2017, mas foram poucos casos na época, nada significativo. Mas percebemos que ela retornou. De um ano para cá, explodiu a quantidade. Conseguimos duas placas de veículos que ela utiliza, mas essas placas não levaram a ela. É uma ação muita rápida e difícil de pegá-la. Fica no máximo dois minutos no lugar”, disse Leonardo.

Depois de repassar os vídeos que mostram a imagem da criminosa, comerciantes tem demonstrado mais atenção ao perceberem a nota de R$ 100. “Os comerciantes estão atentos, e alguns já estão falando para ela que não aceitam nota falsa. Ela fica sem graça e vai embora. Estamos com o apoio da Policia Civil, mas não dá tempo de acionar a polícia”, comentou o representante do Conseg Mercês/Vista Alegre.

Ação em outros bairros

Para evitar que outros pontos de Curitiba venham a sofrer prejuízos, o Conseg Mercês/Vista Alegre encaminhou a ação da mulher para outros grupos que também trabalham contra o crime. Preocupada com a possibilidade de ver os comerciantes do bairro sofrendo o mesmo dano, Ana Cecília Parod, presidente do Conseg Batel, repassou as imagens para o comércio local. ‘Temos uma parceria excelente com o Conseg Mercês/Vista Alegre e mesmo com a distância, sabemos que o criminoso muda de local quando está sendo vigiado. Temos um pensamento único de valores e quando recebi a mensagem deles, repassei para o meu. Dois comerciantes reforçaram a atenção para evitar que esse golpe venha para cá”, avisou Ana.

Polícia Civil e Federal de olho!

Segundo a Polícia Federal, as notas de R$100 respondem por mais de 40% das falsificações no Brasil, enquanto as notas de R$50 ficam pouco atrás, com 37%. O crime de falsificação de moeda está previsto no Código Penal, artigo 289, e a pena pode variar de três anos a 12 anos de reclusão.

Devido ao fato de conceder-se exclusivamente à União a emissão de moeda, o crime é de competência da Justiça Federal, investigado pela Polícia Federal, com denúncia proposta pelo Ministério Público Federal. No entanto, a Polícia Civil do Paraná pode auxiliar no trabalho.

O delegado Emmanoel David, da Delegacia de Estelionatos de Curitiba, tem conhecimento desses casos nas Mercês. “Recebemos informações que ocorreu esse crime da nota falsa de R$ 100 no bairro Mercês. A atribuição é realizada pela Policia Federal, pois é o crime contra a União, mas se o comerciante perceber que a nota é falsa, sem métodos elaborados como a caneta de luz. A orientação é que entre em contato com a Guarda Municipal ou Polícia Militar, que faz o patrulhamento na região para tentar o fragrante”, completou o delegado.

Lembre-se que passar nota falsa, ainda que sem intenção, pode ocasionar crime. Por isso a importância de verificar a procedência do dinheiro antes de colocá-lo em circulação ou recebê-lo.

Como identificar se a nota é falsa?

O Banco Central, lançou em 2018 o aplicativo Dinheiro no Bolso, disponível para Android e iOS que permite identificar em poucos minutos se uma nota é verdadeira. O aplicativo é gratuito, sendo uma forma eficiente de não cair em golpes. Além disso, há no mercado, máquinas, canetas e outros itens que ajudam neste procedimento. Abaixo, algumas dicas que podem ser úteis

Marca d´água

É o detalhe mais importante. Segure-a contra a luz e observe a área clara da cédula. Você precisa enxergar no lado esquerdo os desenhos da República ou Bandeira nacional. Nas notas de 2010 em diante, olhando a frente da nota, existirá a figura da República. Na área clara, há a representação de animais, em tons claros e escuros.

O papel moeda, usado para fabricar as notas, é mais áspero e espesso que um papel comum e possui um relevo na figura da República onde está escrito “Banco Central do Brasil”. Também há um alto relevo na figura do animal que a ilustra e nos números do valor da nota.

Faixa holográfica Para verificar esta faixa, basta fazer movimentos leves, observando a frente da cédula, à esquerda. Também há um fio de segurança, embutido no meio do papel da cédula

Armas nacionais como símbolos

Também na observação contra a luz, aparecerá o símbolo das armas nacionais, impressos dos dois lados, de modo que se encaixam perfeitamente dos dois lados. Caso não estejam no lugar certo ou não apareçam, a nota pode ser falsa.