Nesta sexta-feira (02), 4º dia de trabalho de limpeza e resgate na área de deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, o Corpo de Bombeiros diminuiu a estimativa de vítimas do acidente ocorrido na segunda-feira (28). Até o momento, foram constatadas 14 pessoas envolvidas diretamente no acidente, com dois óbitos e seis pessoas resgatadas com vida. As outras seis pessoas conseguiram escapar dos veículos sem precisar de atendimento.

Até quinta-feira (1°), o trabalho de remoção de massa terrosa na pista terrosa foi realizado e concluído. Já a desobstrução da pista sentido sul continua intensa na região. Mesmo com a chuva dando trégua, a operação continua sensível e os riscos de novos deslizamentos continuam sendo monitorados.

O Corpo de Bombeiros mantém, desde o início das buscas, uma equipe especializada, com homens e cães, atuando em conjunto com o efetivo e maquinário da Arteris. Todos os veículos visíveis no local foram removidos: seis veículos pesados e três leves. O prognóstico maior de veículos felizmente não se concretizou.

Com apoio de autoridades de Santa Catarina, a Polícia Científica do Paraná segue fazendo busca ativa de possíveis vítimas, inclusive em hospitais, a partir das ligações recebidas de familiares e amigos de pessoas que poderiam estar na rodovia no momento do incidente. Algumas informações coletadas não estão relacionadas ao contexto do deslizamento. Outras, que estavam de passagem pela BR-376, foram localizadas e as famílias foram informadas.

Familiares e amigos de pessoas que possam ter desaparecido nesse local podem entrar em contato com a Central de Atendimento disponibilizada pela Polícia Científica, pelo telefone (41) 3361-7242. O serviço é 24 horas. Além disso, outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelos telefones da Centro de Operações Cidade da Polícia 0800-282-8082.