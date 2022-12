Turistas que quiserem conhecer ou revisitar alguns dos locais mais conhecidos da histórica Estrada da Graciosa poderão fazer isso já a partir da tarde desse sábado (3). O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) informa que o bloqueio da Estrada da Graciosa (PR-410) segue mantido, mas foi limitado ao trecho do km 6 ao km 16. A mudança é resultado de uma avaliação técnica realizada ao longo da semana. A rodovia foi atingida por fortes chuvas e um deslizamento no começo da semana, assim como a BR-376 e a BR-277.

LEIA MAIS – Deslizamento na BR-376 é investigado em inquérito aberto pela Polícia Civil do Paraná

Estão liberados a partir deste sábado os acessos até o Recanto Lacerda (via BR-116) e o Recanto Mãe Catira (via Morretes/BR 277) para visitantes, mas a travessia completa da estrada permanece indisponível no momento.

Foto: Divulgação/DER

LEIA AINDA – BR-376: tudo sobre o deslizamento e os trabalhos na rodovia

O DER/PR continua monitorando o comportamento da trinca no km 7 da Estrada da Graciosa, enquanto providencia a contratação emergencial dos serviços de correção. O bloqueio total da pista é necessário para evitar o agravamento da situação e novos danos ao pavimento.

LEIA TAMBÉM – Rede de supermercados de Curitiba recebe donativos para famílias do litoral do Paraná

Já os demais segmentos da estrada que permanecem bloqueados ficarão assim pelos próximos dias devido ao risco de novas quedas de barreira caso as chuvas reiniciem. O Batalhão de Polícia Rodoviária segue acompanhando os acessos da Estrada da Graciosa e orientando os motoristas que trafegam pela região.

Veja que incrível!

DOIDÃO Você não vai acreditar o que este maluco fez com o seu jipe no Paraná CABRA BÃO Desesperado, curitibano pede fiado e acaba com uma hamburgueria de sucesso QUE HISTÓRIA Boeing 747 vai parar em quintal de morador do Boa Vista. Como “raios” isso aconteceu?