A manhã desta terça-feira (1ª) ainda é de bloqueios em trechos de rodovias que cortam o Paraná, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenar a desobstrução de todas as rodovias que foram bloqueadas desde domingo (30) e de uma liminar da justiça do Paraná.

Manifestantes bolsonaristas não aceitam os resultados das urnas que elegeu com mais de 60 milhões de votos Luís Inácio Lula da Silva presidente do Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023. Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Paraná são cerca de 71 pontos com bloqueios no Paraná nesta manhã; Veja a lista abaixo.

+Viu essa? Escola de Curitiba vira palco de protesto de estudantes contra vitória de Lula. Assista!

Pontos atualizados até às 6h45 desta manhã pic.twitter.com/osTZ2jyPLe — PRF PR (@prf_pr) November 1, 2022

Os bloqueios ocorrem nas seguintes rodovias, segundo a PRF: BR-116, BR-153, BR-158, BR-163, BR-277, BR-280, BR-369, BR-373, BR-376 e BR-476. Trecho do Contorno Sul chegou a ser liberado, mas voltou a ter bloqueios. O trecho já é complicado normalmente e ficou ainda mais por conta das manifestações.

+ Veja também:-Homem mata ex-mulher na frente dos filhos, em frente a escola de Curitiba

Liminar no PR ordena desobstrução

Na madrugada desta terça-feira, a PRF publicou uma decisão da Justiça Federal do Paraná que concede liminar determinando a liberação das rodovias federais interditadas por pessoas e veículos. Segundo a liminar, o cumprimento das obrigações por conta dos manifestantes devia ser imediata.

“O descumprimento, por parte dos manifestantes, acarretará em pena de pagamento de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada réu, líderes ou simpatizantes, independentemente das sanções penais cabíveis, nos termos dos artigos 562 e 567 do Código de Processo Civil”, diz a decisão.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

Acompanhe pelo Twitter